ua en ru
Вс, 29 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ атаковала нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, - источники

Россия, Воскресенье 29 октября 2023 18:10
UA EN RU
СБУ атаковала нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, - источники Фото: украинская спецслужба атаковала НПЗ в России (facebook.com easternforce)
Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины атаковала дронами Афипский нефтеперерабатывающий завод в российском Краснодарском крае. В результате спецоперации было поражено дорогостоящее оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.

По данным источников РБК-Украина, Афипский НПЗ, снабжавший топливом российские войска, атаковали два беспилотника.

"Такие объекты - важная цель. Ведь только за прошлый год на предприятии произвели более 7 млн тонн авиационного горючего, которое использовалось для вражеской военной авиации, ежедневно атакующей Украину". – объяснили РБК-Украина источники.

В результате спецоперации СБУ были поражены несколько новых установок завода, на которых такое горючее перерабатывалось.

"Это серьезный удар по российским оккупантам. По предварительным данным, загорелось и несколько резервуаров с "черным золотом". Теперь у россиян будет меньше ресурсов, чтобы атаковать Украину своими самолетами", - отметили источники РБК-Украина.

Пожар на российском НПЗ

Напомним, сегодня утром российские Telegram-каналы сообщили о взрыве на Афипском НПЗ в Краснодарском крае. После взрыва на заводе вспыхнул пожар.

Российские власти назвали это "локальной вспышкой", причина которой выясняется.

"Возгорание было "оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса". Никто не пострадал, инфраструктура не повреждена", - заявляло региональное правительство в Telegram.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация НПЗ Война России против Украины
NEWS
Армия РФ начала использовать новый дрон. Он сам идентифицирует цель, - ISW
Армия РФ начала использовать новый дрон. Он сам идентифицирует цель, - ISW
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ