СБУ арестовала корпоративные права турагентства TUI, связанного с российским бизнесменом

СБУ арестовало корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств, которое было связано с российским миллиардером.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
Согласно данным источников издания "РБК-Украина", речь идет о туристическом агентстве TUI. Конечным бенефициаром турагентства был российским миллиардер Алексей Мордашов, которого ещё называют "железным мальчиком". Также он является приближенным к верхушке России.
"Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и имеет контрольные пакеты акций нескольких предприятий", - пишет пресс-служба СБУ.
Фото: СБУ арестовала корпоративные права турагентства, связанного с российским бизнесменом (ssu.gov.ua)
Отмечается, что еще в 2016 году миллиардер получил от главы Кремля Владимира Путина знак отличия "За благодеяние".
Согласно решению суда, на туристический бизнес был наложен арест. В частности, это касается:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачила пятерых коллаборантов, которые помогают врагу на временно оккупированных территориях. Среди них есть депутат "ОПЗЖ".
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