СБУ арестовала корпоративные права турагентства TUI, связанного с российским бизнесменом

Согласно данным источников издания "РБК-Украина", речь идет о туристическом агентстве TUI. Конечным бенефициаром турагентства был российским миллиардер Алексей Мордашов, которого ещё называют "железным мальчиком". Также он является приближенным к верхушке России.

"Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и имеет контрольные пакеты акций нескольких предприятий", - пишет пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ арестовала корпоративные права турагентства, связанного с российским бизнесменом (ssu.gov.ua)

Отмечается, что еще в 2016 году миллиардер получил от главы Кремля Владимира Путина знак отличия "За благодеяние".

Согласно решению суда, на туристический бизнес был наложен арест. В частности, это касается: