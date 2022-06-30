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СБУ заарештувала корпоративні права турагентства TUI, пов'язаного з російським бізнесменом

Фото: СБУ заарештувала корпоративні права турагентства, пов'язаного з російським бізнесменом (ssu.gov.ua)
Автор: Владислав Красінський, Сергій Пишкін

СБУ заарештувало корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій, яке було пов'язано з російським мільярдером.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Згідно з даними джерел видання "РБК-Україна", йдеться про туристичне агентство TUI. Кінцевим бенефіціаром турагентства був російський мільярдер Олексій Мордашов, якого ще називають "железным мальчиком". Також він є наближеним до верхівки Росії.

СБУ встановила, що кінцевим бенефіціаром турагентства був російським мільярдер, якого ще називають "железным мальчиком". Також він є наближеним до верхівки Росії.

"Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств", - пише пресслужба СБУ.

Фото: СБУ заарештувала корпоративні права турагентства, пов'язаного з російським бізнесменом (ssu.gov.ua)

Зазначається, що ще у 2016 році, мільярдер отримав від голови Кремля Володимира Путіна відзнаку "За благодеяние".

Згідно з рішенням суду, на туристичний бізнес було накладено арешт. Зокрема, це стосується:

  • корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу в розмірі понад 31, 5 млн гривень;
  • кошти у розмірі понад 3 млн грн і 106 тисячі доларів США, які перебували на банківських рахунках.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, СБУ викрила п'ятьох колаборантів, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях, серед яких є депутатка "ОПЗЖ".

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