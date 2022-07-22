UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине арестовали дополнительные активы Медведчука и его жены

Фото: СБУ арестовала дополнительные активы Медведчука и его жены (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине арестовали дополнительные активы Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Активами управляли из России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

В соответствии с решением суда арест был наложен на:

  • корпоративные права ООО с уставным капиталом 38 млн грн;
  • банковские счета на 1,3 млн грн;
  • два земельных участка площадью 3 и 5 га;
  • помещения двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тыс. квадратных метров.

"Схема заключалась в заведении средств из российских банков на зарегистрированное в Украине ООО, владельцем которого является гражданин России", - пишет пресс-служба СБУ.

Отмечается, что деньги поступали под видом нужд на содержание и оплату аренды гостиничных комплексов, которые расположены в Ивано-Франковской и Закарпатской областях и принадлежат Марченко.

"В ходе досудебного расследования СБУ получила неопровержимые доказательства, что управление ими осуществлялось непосредственно из России, и установила весь перечень этих российских субъектов", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что правоохранители передали ВСУ вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата Виктора Медведчука.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор МедведчукСлужба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияУкраина