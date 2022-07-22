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В Україні арештували додаткові активи Медведчука та його дружини

Фото: СБУ арештувала додаткові активи Медведчука та його дружини (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні арештували додаткові активи Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Активами управляли з Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Відповідно до рішення суду арешт було накладено на:

  • корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн;
  • банківські рахунки на 1,3 млн грн;
  • дві земельні ділянки площею 3 і 5 га;
  • приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. квадратних метрів.

"Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин Росії", - пише пресслужба СБУ.

Зазначається, що гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди готельних комплексів, які розташовані у Івано-Франківській та Закарпатській областях й належать Марченко.

"У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з Росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що правоохоронці передали ЗСУ гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата Віктора Медведчука.

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