В Україні арештували додаткові активи Медведчука та його дружини

Відповідно до рішення суду арешт було накладено на:

корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн;

банківські рахунки на 1,3 млн грн;

дві земельні ділянки площею 3 і 5 га;

приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. квадратних метрів.

"Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин Росії", - пише пресслужба СБУ.

Зазначається, що гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди готельних комплексів, які розташовані у Івано-Франківській та Закарпатській областях й належать Марченко.

"У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з Росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів", - додає пресслужба.