СБУ арестовала белорусские локомотивы, которыми перевозили оккупантов к границам Украины

Правоохранители арестовали белорусские локомотивы стоимость 70 млн гривен. Ими перевозили российских оккупантов к границе с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По данным следствия, эти белорусские локомотивы Россия использовала в собственных целях. Ими перевозили личный состав, вооружение, военную технику и средства тылового обеспечения к северным границам нашей страны.
В дальнейшем они принимали участие в боевых действиях на территории Киевской и Черниговской областей.
СБУ выяснила, что белорусские тепловозы находятся в Киевской области. Поэтому по ходатайству спецслужбы был наложен на них арест. Ориентировочная стоимость заблокированных локомотивов - 70 млн гривен.
Фото: СБУ арестовала вагоны на 70 млн гривен (t.me/SBUkr)
Напомним, ранее украинские правоохранители арестовывали имущество предприятий России и Беларуси на сумму более 300 млн гривен.
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