СБУ арештувала активи сина ексголови "Мотор Січі" на 500 млн грн
Служба безпеки України зібрала доказову базу для арешту майна сина колишнього президента АТ "Мотор Січ", який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
За даними СБУ, зальна сума заблокованого майна становить пів мільярда гривень. Мова йде про 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції 2-х вітчизняних акціонерних товариств.
Серед арештованих активів:
- цехи зі складання вертольотів;
- завод з виробництва шліфувального устаткування;
- десятки об’єктів "Мотор Січі".
Їх фігуранти незаконно відчужили на свою користь.
СБУ не називає ім'я фігуранта, однак нагадаємо, що у квітні цього року українські правоохоронці разом з правоохоронцями Франції та Монако затримали сина екс-президента "Мотор Січі". Тоді джерела РБК-Україна підтвердили, що йдеться про сина колишнього президента "Мотор Січі" Вʼячеслава Богуслаєва - Олександра.
За матеріалами справи, син та його батько незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн доларів. Щоб приховати награбовані активи, організатори оборудки оформили їх на підконтрольні офшори, якими управляв син ексочільника "Мотор Січі".
Справа "Мотор-Січі"
Раніше ми повідомляли, що колишнього президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, який підпадає під санкції ЄС, підозрюють у можливій участі в постачанні устаткування, яке Росія могла використовувати для військових цілей, зокрема двигунів та комплектуючих.
За версією слідства, він міг заважати передачі вертольота бійцям ГУР України. Станом на червень 2024 року Богуслаєв залишався під вартою.
У квітні 2024 року було ухвалено рішення про конфіскацію майна колишнього президента АТ "Мотор Січ". А в серпні минулого року Україна вирішила спрямувати майже 80 млн гривень з рахунків екс-власника "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
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