СБУ арестовала активы сына экс-главы "Мотор Сичи" на 500 млн грн

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу для ареста имущества сына бывшего президента АО "Мотор Сич", который вместе с отцом подозревается в хищении активов компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным СБУ, зальная сумма заблокированного имущества составляет полмиллиарда гривен. Речь идет о 62 объектах коммерческой и жилой недвижимости в Украине, корпоративные права на 18 украинских компаний и акции 2-х отечественных акционерных обществ.

Среди арестованных активов:

цеха по сборке вертолетов;

завод по производству шлифовального оборудования;

десятки объектов "Мотор Сичи".

Их фигуранты незаконно отчуждали в свою пользу.

СБУ не называет имя фигуранта, однако напомним, что в апреле этого года украинские правоохранители вместе с правоохранителями Франции и Монако задержали сына экс-президента "Мотор Сичи". Тогда источники РБК-Украина подтвердили, что речь идет о сыне бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева - Александре.

По материалам дела, сын и его отец незаконно завладели контрольным пакетом акций госпредприятия, а затем продали его за 650 млн долларов. Чтобы скрыть награбленные активы, организаторы сделки оформили их на подконтрольные офшоры, которыми управлял сын экс-главы "Мотор Сичи".