СБУ арестовала активы сына экс-главы "Мотор Сичи" на 500 млн грн
Служба безопасности Украины собрала доказательную базу для ареста имущества сына бывшего президента АО "Мотор Сич", который вместе с отцом подозревается в хищении активов компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По данным СБУ, зальная сумма заблокированного имущества составляет полмиллиарда гривен. Речь идет о 62 объектах коммерческой и жилой недвижимости в Украине, корпоративные права на 18 украинских компаний и акции 2-х отечественных акционерных обществ.
Среди арестованных активов:
- цеха по сборке вертолетов;
- завод по производству шлифовального оборудования;
- десятки объектов "Мотор Сичи".
Их фигуранты незаконно отчуждали в свою пользу.
СБУ не называет имя фигуранта, однако напомним, что в апреле этого года украинские правоохранители вместе с правоохранителями Франции и Монако задержали сына экс-президента "Мотор Сичи". Тогда источники РБК-Украина подтвердили, что речь идет о сыне бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева - Александре.
По материалам дела, сын и его отец незаконно завладели контрольным пакетом акций госпредприятия, а затем продали его за 650 млн долларов. Чтобы скрыть награбленные активы, организаторы сделки оформили их на подконтрольные офшоры, которыми управлял сын экс-главы "Мотор Сичи".
Дело "Мотор-Сичи"
Ранее мы сообщали, что бывшего президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, который подпадает под санкции ЕС, подозревают в возможном участии в поставках оборудования, которое Россия могла использовать для военных целей, в частности двигателей и комплектующих.
По версии следствия, он мог мешать передаче вертолета бойцам ГУР Украины. По состоянию на июнь 2024 года Богуслаев оставался под стражей.
В апреле 2024 года было принято решение о конфискации имущества бывшего президента АО "Мотор Сич". А в августе прошлого года Украина решила направить почти 80 млн гривен со счетов экс-владельца "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
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