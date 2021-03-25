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СБУ анонсировала новые подозрения по делу о военизированном формировании Семенченко

Автор: Андрей Василюк

В деле о незаконном вооруженном формировании, к которому, по данным СБУ, причастны экс-нардеп Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко, будут объявлены новые подозрения.

Об этом на брифинге сказал начальник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш.

Он сообщил, что на первом этапе расследования было объявлено шесть подозрений основным фигурантам дела, которые "фактически возглавляли различные направления этой ЧВК".

"Подозрения еще будут, потому что нами предназначен ряд исследований и экспертиз ... Будут объявляться подозрения другим представителям этого незаконного вооруженного формирования", - заявил Головаш.

Напомним, 24 марта Служба безопасности Украины сообщила, что прекратила деятельность военизированного формирования, целью которого была подготовка к тяжким преступлениям. В его состав входили более 150 человек, а к организации, по версии следствия, причастны экс-нардеп Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко.

По информации спецслужбы, членов формирования тренировали на специально оборудованной базе в Киевской области, а часть из них училась в центрах подготовки за рубежом. Деятельность контролировали 15 граждан Украины. В частности, они вербовали потенциальных участников, отдавая предпочтение бывшим военным и правоохранителям.

В ведомстве отметили, что Семенченко и Шевченко также могут быть организаторами схемы по ввозу военных запчастей и товаров двойного назначения из РФ, которые затем продавали украинским госпредприятиям по завышенным ценам. Им и другим организаторами сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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