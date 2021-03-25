СБУ анонсувала нові підозри у справі про воєнізоване формування Семенченка

У справі про незаконне збройне формування, до якого, за даними СБУ, причетні екс-нардеп Семен Семенченко та агент НАБУ Євген Шевченко, будуть оголошені нові підозри.
Про це на брифінгу сказав начальник Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олег Головаш.
Він повідомив, що на першому етапі розслідування було оголошено шість підозр основним фігурантам справи, які "фактично очолювали різні напрямки цієї ПВК".
"Підозри ще будуть, тому що нами призначена низка досліджень і експертиз...Будуть оголошуватися підозри іншим представникам цього незаконного збройного формування", - заявив Головаш.
Нагадаємо, 24 березня Служба безпеки України повідомила, що припинила діяльність воєнізованого формування, метою якого була підготовка до тяжких злочинів. До його складу входили понад 150 осіб, а до організації, за версією слідства, причетні екс-нардеп Семен Семенченко та агент НАБУ Євген Шевченко.
За інформацією спецслужби, членів формування тренували на спеціально обладнаній базі в Київській області, а частина з них навчалася в центрах підготовки за кордоном. Діяльність контролювали 15 громадян України. Зокрема, вони вербували потенційних учасників, надаючи перевагу колишнім військовим і правоохоронцям.
У відомстві зазначили, що Семенченко і Шевченко також можуть бути організаторами схеми зі ввезення військових запчастин і товарів подвійного призначення з РФ, які потім продавали українським держпідприємствам за завищеними цінами. Їм та іншим організаторами повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.