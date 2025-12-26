Україна вразила пункт дислокації ГРУ, склади та радар: в СБС показали відео

Нагадаємо, що оператори СБС у ніч на 18 грудня уразили низку об'єктів ППО, склад зберігання дронів та інші об’єкти росіян на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, тоді "під роздачу" потрапила ще одна РЛС "Небо".

До цього Сили оборони України у ніч на 17 грудня атакували стратегічні об’єкти ВПК та нафтопереробної галузі у Росії, зокрема нафтобазу та НПЗ у Краснодарському краї.

А раніше Сили безпілотних систем (СБС) завдали успішного удару по російських об'єктах. Українські дрони вразили Алчевський металургійний комбінат і, вже вкотре, Рязанський НПЗ.