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Сбой в работе транспорта, ДТП, нет света и отопления: последствия циклона в Украине

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Николаев, Вторник 28 декабря 2021 11:58
Сбой в работе транспорта, ДТП, нет света и отопления: последствия циклона в Украине Фото: Украину накрыла непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину зашел мощный циклон, который спровоцировал штормовой ветер, метель и снегопады. В ряде городов резко ухудшилась погода.

Что происходит в городах, в материале РБК-Украина.

Николаев

В городе оказались обесточены потребители сразу в нескольких районах. Из-за отсутствия электричества в некоторых микорайонах нет отопления, а в микрорайоне Северный нет и воды - отключились насосы подкачки и в котельных.

Из-за ухудшения погодных условий и гололеда в Николаеве службы такси подняли цены. Из-за повышенного спроса некоторые службы во время онлайн-заказов предлагают найти машину, но с наценкой 200%. В других службах цены подняли на 20-30%, сообщает издание novosti-n.

Одесса

Из-за снегопада в Одессе перестал работать 20-й трамвай, коммунальщики чистят тротуары, сообщает издание "Думская".

Также обледенение внесло корректировки в работу 7-го троллейбуса - маршрут работает до Ришельевской улицы. В департаменте городского хозяйства сообщают, что коммунальщики с ночи борются с обледенением, которое наступило после дождя при снижении температуры.

Фото: Одессу накрыл снегопад (dumskaya.net)

Херсон

В Херсоне утром сплошной гололед, льдом покрыты даже деревья и кусты. Есть несколько случаев, когда с деревьев падают ветки, не выдерживая вес льда. А автомобили проваливатся.

В настоящее время возникли перебои в работе троллейбусов, обледенели контактные сети. Сейчас ведутся работы по очистке линий и уже через 1 - 1,5 часа начнут курсировать троллейбусы.

Черновцы

Сильный снегопад заблокировал работу "Калиновского рынка". Снежная непогода сковала центр Черновцов, наибольшее скопление автомобилей сейчас - в центральной части города. В частности, улицы Главная, Героев Майдана и ряд дорог в районе Соборной площади, сообщает promin.cv.

Сбой в работе транспорта, ДТП, нет света и отопления: последствия циклона в Украине

Запорожская область

Помощь бойцов ГСЧС понадобилась 10 людям, ставшим заложниками непогоды на автодорогах Запорожской области. Сегодня утром по ул. С. Морозова в г. Васильевке спасатели отбуксировали автомобиль скорой помощи, который не мог самостоятельно выехать из снежного заноса.

Тернопольская область

На дорогах гололедица и покров снега. Несмотря на то, что работает снегоочистительная техника, двигаться по трассам сложно. Так в Тернополе с утра уже произошло несколько аварий, развернуло фуру на улице Текстильной и заторы в разных частях города.

Карпаты

По состоянию на 08:30 28.12.2021 в г. Поп Иван Черногорский облачно. Ветер западный, юго-западный, 4-5 м/с. Температура воздуха -10.

Сбой в работе транспорта, ДТП, нет света и отопления: последствия циклона в Украине

Фото: снегопад в Карпатах (facebook.com/chornogora.rescue112)

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