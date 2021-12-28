Збій у роботі транспорту, ДТП, немає світла та опалення: наслідки циклону в Україні

В Україну зайшов потужний циклон, який спровокував штормовий вітер, хуртовину і снігопади. У ряді міст різко погіршилася погода.

Що відбувається в містах, в матеріалі РБК-Україна .

Миколаїв

У місті виявилися знеструмлені споживачі відразу в декількох районах. Через відсутність електрики в деяких мікорайонах немає опалення, а в мікрорайоні Північний немає і води - відключилися насоси підкачки і в котелень.

Через погіршення погодних умов і ожеледицю в Миколаєві служби таксі підняли ціни. Через підвищений попит деякі служби під час онлайн-замовлень пропонують знайти машину, але з націнкою 200%. В інших службах ціни підняли на 20-30%, повідомляє видання novosti-n.

Одеса

Через снігопад в Одесі перестав працювати 20-й трамвай, комунальники чистять тротуари, повідомляє видання "Думська".

Також обледеніння внесло коригування в роботу 7-го тролейбуса - маршрут працює до Рішельєвської вулиці. У Департаменті міського господарства повідомляють, що комунальники з ночі борються з обмерзанням, яке настало після дощу при зниженні температури.

Фото: Одесу накрив снігопад (dumskaya.net)

Херсон

У Херсоні вранці суцільна ожеледь, льодом покриті навіть дерева і кущі. Є кілька випадків, коли з дерев падають гілки, не витримуючи вагу льоду. А автомобілі провалюються.

В даний час виникли перебої в роботі тролейбусів, обмерзли контактні мережі. Зараз ведуться роботи з очищення ліній і вже через 1-1,5 години почнуть курсувати тролейбуси.

Чернівці

Сильний снігопад заблокував роботу "Калинівського ринку". Снігова негода скувала центр Чернівців, найбільше скупчення автомобілів зараз - у центральній частині міста. Зокрема, вулиці Головна, Героїв Майдану та низці доріг у районі Соборної площі, повідомляє promin.cv.

Запорізька область

Допомога бійців ДСНС знадобилася 10 людям, які стали заручниками негоди на автошляхах Запорізької області. Сьогодні вранці по вул. с. Морозова в м. Василівці рятувальники відбуксирували автомобіль швидкої допомоги, який не міг самостійно виїхати зі снігового замету.

Тернопільська область

На дорогах ожеледиця та покрив снігу. Незважаючи на те, що працює снігоочисна техніка, рухатися по трасах складно. Так в Тернополі з ранку вже сталося кілька аварій, розвернуло фуру на вулиці Текстильній і затори в різних частинах міста.

Карпати

Станом на 08: 30 28.12.2021 у м.Піп Іван Чорногірський хмарно. Вітер західний, південно-західний, 4-5 м/с.Температура повітря -10.

Фото: снігопад в Карпатах (facebook.com/chornogora.rescue112)