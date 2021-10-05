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Сбой в работе Facebook не привел к утечке данных пользователей

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Вторник 05 октября 2021 05:25
Сбой в работе Facebook не привел к утечке данных пользователей Фото: в Facebook заявили, что сбой в работе не привел к утечке данных пользователей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Сбой в работе сервисов компании не привел к раскрытию данных пользователей Facebook. Также это касается и безопасности Instagram и WhatsApp.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кроме того, в Facebook подтвердили, что причиной сбоя стали неудачные изменения программной конфигурации.

"Наши инженеры установили, что изменения в конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию сетевого трафика между нашими центрами данных, вызвали неполадки, нарушившие эту коммуникацию", - уточнили в компании.

Масштабный сбой в работе соцсети длился по всему миру более пяти часов.

Первые сообщения о неполадках в работе приложений появились после 18:37 по киевскому времени. На сбои в работе сервисов жаловались в европейских странах, в Азии, в Северной и Южной Америке и в Украине.

Главный технолог компании Facebook Майк Шрепфер сообщил, что специалисты компании ведут работу с целью оперативного устранения сетевых проблем.

Cо списком соцсетей и ресурсов, которые перестали работать, можно ознакомиться на РБК-Украина.

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