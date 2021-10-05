Збій в роботі Facebook не призвів до витоку даних користувачів

Збій в роботі сервісів компанії не привів до розкриття даних користувачів Facebook. Також це стосується і безпеки Instagram і WhatsApp.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Наші інженери встановили, що зміни в конфігурації основних роутерів, що відповідають за координацію мережевого трафіку між нашими центрами даних, викликали неполадки, які порушили цю комунікацію", - уточнили в компанії.

Крім того, в Facebook підтвердили, що причиною збою стали невдалі зміни програмної конфігурації.

Масштабний збій в роботі соцмережі тривав по всьому світу більше п'яти годин.

Перші повідомлення про неполадки в роботі додатків з'явилися після 18:37 за київським часом. На збої в роботі сервісів скаржилися в європейських країнах, в Азії, в Північній і Південній Америці і в Україні.

Головний технолог компанії Facebook Майк Шрепфер повідомив, що фахівці компанії ведуть роботу з метою оперативного усунення мережевих проблем.

Зі списком соцмереж і ресурсів, які перестали працювати, можна ознайомитися на РБК-Україна.