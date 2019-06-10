Сборные Украины и Люксембурга объявили состав на матч отбора к Евро-2020

Стали известны стартовые составы на отборочный матч чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Люксембурга. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УАФ.

Украина: Пятов - Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев - Степаненко, Малиновский - Коноплянка, Зинченко, Цыганков - Яремчук

Запасные: Панькив, Лунин, Шепелев, Соболь, Бурда, Шапаренко, Кравец, Марлос, Пластун, Швед, Безус, Коваленко

Люксембург: Морис - Жерсон, К. Мартинс, Шано - Мартенс, Баррейру Мартинш, О, Тилль, Янс - В. Тилль - да Мота, Родригес

Запасные: Шон, Т. Кипс, Махмутович, Мальже, Селимович, Хольц, Бенси, Синани, Йениш, Тюрпель, Скендерович

Стартовый свисток в матче, который состоится 10 июня на "Арене Львов", прозвучит в 21:45.

Стоит отметить, что тот же стартовый состав был у команды Андрея Шевченко в матче против Сербии (5:0).