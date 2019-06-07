Украина и Сербия назвали стартовые составы на матч отбора к Евро-2020

Фото: сборная Украины перед игрой с Сербией (ffu.ua)

Тренерские штабы определились со списком футболистов

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Сербии матч 3 тура группового этапа отбора на Евро-2020. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решения тренерских штабов команд.

Украина: Пятов – Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев – Степаненко, Малиновский – Коноплянка, Зинченко, Цыганков – Яремчук.

Запасные: Панькив, Лунин, Бутко, Соболь, Бурда, Безус, А. Кравец, Беседин, Пластун, Швед, Шепелев, Коваленко.

Сербия: Дмитрович – Коларов, Спайич, Миленкович – Костич, Максимович, Тадич, Ляйич, Гачинович – Прийович, Йович.

Запасные: Райкович, Васильевич, Рукавина, Милетич, А. Живкович, А. Митрович, С. Митрович, Катай, Фейса, Радоньич, Лукич, Лазович.

Матч Украина - Сербия состоится 7 июня на "Арене Львов" в 21:45 по Киеву.

Напомним, матч обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.