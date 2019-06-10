Збірні України та Люксембургу оголосили склад на матч відбору до Євро-2020

Стали відомі стартові склади на відбірковий матч чемпіонату Європи-2020 між збірними України та Люксембургу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сайт УАФ.

Україна: Пятов - Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Караваєв - Степаненко, Малиновський - Коноплянка, Зінченко, Циганков - Яремчук

Запасні: Паньків, Лунін, Шепелев, Соболь, Бурда, Шапаренко, Кравець, Марлос, Пластун, Швед, Безус, Коваленко

Люксембург: Моріс - Жерсон, К. Мартінс, Шано - Мартенс, Баррейру Мартінш, О, Тілль, Янс - В. Тілль - да Мота, Родрігес

Запасні: Шон, Т. Кіпс, Махмутович, Мальгет, Селімович, Хольц, Бенсі, Сінані, Єніш, Тюрпель, Скендерович

Стартовий свисток у матчі, який відбудеться 10 червня на "Арені Львів", прозвучить о 21:45.

Варто зазначити, що той же стартовий склад був у команди Андрія Шевченка в матчі проти Сербії (5:0).