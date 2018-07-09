Сборную Испании возглавит экс-тренер "Барселоны" Энрике

Он обошел других претендентов на пост главного тренера

Бывший главный тренер каталонской "Барселоны" Луис Энрике станет наставником национальной сборной Испании. Об этом сообщает Marca.

Как отмечает издание, Королевская испанская футбольная федерация уже достигла договоренности с 48-летним тренером о двухлетнем контракте - до окончания Евро-2020.

Известно, что на данную должность также рассматривали кандидатуры Кике Санчеса Флореса ("Эспаньол") и Роберто Мартинеса (сборная Бельгии).

Луис Энрике покинул "Барселону" летом 2017 года. С каталонцами он дважды выиграл чемпионат Испании, трижды - Кубок Испании и один раз Лигу чемпионов.

Сборная Испании на ЧМ-2018 уступила по пенальти команде России в 1/8 финала.

Напомним, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола является одним из главных кандидатов на пост наставника сборной Аргентины.