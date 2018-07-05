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Гвардиоле предложат возглавить сборную Аргентины

НовостиСпорт    05.07.2018 - 10:48
Фото: Хосеп Гвардиола (mancity.com)
Фото: Хосеп Гвардиола (mancity.com)

Каталонскому специалисту готовы платить 12 млн долларов в год

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола является одним из главных кандидатов на пост наставника сборной Аргентины. Об этом сообщает TN.

По информации издания, Ассоциация футбола Аргентины (AFA) готова предложить испанскому специалисту контракт, согласно которому он будет получать 12 млн долларов в год. Часть зарплаты готова платить группа влиятельных аргентинских бизнесменов.

Однако вероятность того, что испанец покинет английский клуб ради сборной Аргентины, крайне мала. Недавно Гвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити" до 2021 года.

Национальная команда Аргентины под руководством Хорхе Сампаоли вылетела с чемпионата мира-2018 года на стадии 1/8 финала, уступив команде Франции со счетом 3:4.

Напомним, Хулен Лопетеги был уволен с поста наставника сборной Испании за день до старта чемпионата мира 2018 года за то, что подписал контракт с мадридским "Реалом", не сообщив о переговорах руководству федерации. На ЧМ-2018 "рулевым" испанцев был Фернадо Йерро. 

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Теги публикации: Манчестер Сити, Гвардиола, тренер, сборная Аргентины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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