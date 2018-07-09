Збірну Іспанії очолить екс-тренер "Барселони" Енріке

Він обійшов інших претендентів на посаду головного тренера

Колишній головний тренер каталонської "Барселони" Луїс Енріке стане наставником національної збірної Іспанії. Про це повідомляє Marca.

Як зазначає видання, Королівська іспанська футбольна федерація вже досягла домовленості з 48-річним тренером про дворічний контракт - до закінчення Євро-2020.

Відомо, що на дану посаду також розглядали кандидатури Кіке Санчеса Флореса ("Еспаньол") і Роберто Мартінеса (збірна Бельгії).

Луїс Енріке покинув "Барселону" влітку 2017 року. З каталонцями він двічі виграв чемпіонат Іспанії, тричі - Кубок Іспанії і один раз Лігу чемпіонів.

Збірна Іспанії на ЧС-2018 поступилася по пенальті команді Росії в 1/8 фіналу.

Нагадаємо, головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола є одним з головних кандидатів на посаду наставника збірної Аргентини.