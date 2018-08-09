Сборную Исландии возглавил бывший наставник Швеции

Эрик Хамрен получил новую должность

Бывший тренер сборной Швеции Эрик Хамрен возглавил национальную команду Исландии. Об этом сообщает официальный сайт Исландской Федерации футбола.

Контракт 61-летнего специалиста с исландцами рассчитан до на три года. Основные задачи нового коуча: выход сборной Исландии в финальные части Евро-2020, Чемпионат Мира-2022, Евро-2024.

Швед сменил на этом посту Хеймира Хадльгримссона, работавшего с островитянами в течение 7 лет. Стоит отметить, что Хамрен возглавлял сборную Швеции в период с 2009 по 2016 год.

Помощником Хамрена назначен 35-летний Фрейр Александерссон, который возглавляет женскую сборную Исландии и будет помогать мужской.

We have also announced Erik's assistant. Freyr Alexandersson, the head coach of the women's national team.



Erik on Freyr:



,,I'm very happy getting Freyr into the setup with me. In the short time since I met him he has impressed me hugely."#fyririsland pic.twitter.com/b5pKcEITge — Knattspyrnusambandið (@footballiceland) August 8, 2018

На ЧМ-2018 сборная Исландии не сумела выйти из группы, в которой были сборная Хорватии и Аргентины.

Напомним, главный тренер сборной Аргентины по футболу Сампаоли был уволен после ЧМ-2018.