Сборную Исландии возглавил бывший наставник Швеции

Новости Спорт 09.08.2018 - 10:46
Фото: Эрик Хамрен (ksi.is)
Фото: Эрик Хамрен (ksi.is)

Эрик Хамрен получил новую должность

Бывший тренер сборной Швеции Эрик Хамрен возглавил национальную команду Исландии. Об этом сообщает официальный сайт Исландской Федерации футбола.

Контракт 61-летнего специалиста с исландцами рассчитан до на три года. Основные задачи нового коуча: выход сборной Исландии в финальные части Евро-2020, Чемпионат Мира-2022, Евро-2024.

Швед сменил на этом посту Хеймира Хадльгримссона, работавшего с островитянами в течение 7 лет. Стоит отметить, что Хамрен возглавлял сборную Швеции в период с 2009 по 2016 год.

Помощником Хамрена назначен 35-летний Фрейр Александерссон, который возглавляет женскую сборную Исландии и будет помогать мужской.

На ЧМ-2018 сборная Исландии не сумела выйти из группы, в которой были сборная Хорватии и Аргентины.

Напомним, главный тренер сборной Аргентины по футболу Сампаоли был уволен после ЧМ-2018.

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