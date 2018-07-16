Главный тренер сборной Аргентины Сампаоли уволен после ЧМ-2018

Новости Чемпионат мира по футболу 2018 16.07.2018 - 10:47
Фото: Хорхе Сампаоли (afa.com.ar)
Фото: Хорхе Сампаоли (afa.com.ar)

Тренер получил 2 млн долларов компенсации

Сборная Аргентины по футболу объявила о расставании с главным тренером национальной команды Хорхе Сампаоли. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации футбола Аргентины.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Как информирует издание Ole, за свое увольнение Сампаоли получит 2 млн долларов. Имя нового главного тренера "альбиселесте" пока неизвестно.

Сампаоли работал со сборной Аргентины с июня 2017 года. На чемпионате мира-2018 команда вылетела на стадии 1/8 финала, уступив французам со счетом 3:4. В группе "альбиселесте" заняли второе место, сыграв вничью с Исландией (1:1), проиграв Хорватии (0:3) и победив Нигерию (2:1).

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