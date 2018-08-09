Збірну Ісландії очолив колишній наставник Швеції
Ерік Хамрен отримав нову посаду
Колишній тренер збірної Швеції Ерік Хамрен очолив національну команду Ісландії. Про це повідомляє офіційний сайт Ісландської Федерації футболу.
Контракт 61-річного фахівця з ісландцями розрахований до на три роки. Основні завдання нового коуча: вихід збірної Ісландії в фінальні частини Євро-2020, Чемпіонат Світу-2022, Євро-2024.
Швед змінив на цій посаді Хеймір Хадльгрімссона, який працював з острів'янами протягом 7 років. Варто зазначити, що Хамрен очолював збірну Швеції в період з 2009 по 2016 рік.
Помічником Хамрена призначений 35-річний Фрейр Александерссон, який очолює жіночу збірну Ісландії і буде допомагати чоловічий.
We have also announced Erik's assistant. Freyr Alexandersson, the head coach of the women's national team.— Knattspyrnusambandið (@footballiceland) August 8, 2018
Erik on Freyr:
,,I'm very happy getting Freyr into the setup with me. In the short time since I met him he has impressed me hugely."#fyririsland pic.twitter.com/b5pKcEITge
На ЧС-2018 збірна Ісландії не зуміла вийти з групи, в якій були збірна Хорватії та Аргентини.
Нагадаємо, головний тренер збірної Аргентини з футболу Хорхе Сампаолі був звільнений після ЧС-2018.