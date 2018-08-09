Збірну Ісландії очолив колишній наставник Швеції

Новини Спорт 09.08.2018 - 10:46
Фото: Ерік Хамрен (ksi.is)
Фото: Ерік Хамрен (ksi.is)

Ерік Хамрен отримав нову посаду

Колишній тренер збірної Швеції Ерік Хамрен очолив національну команду Ісландії. Про це повідомляє офіційний сайт Ісландської Федерації футболу.

Контракт 61-річного фахівця з ісландцями розрахований до на три роки. Основні завдання нового коуча: вихід збірної Ісландії в фінальні частини Євро-2020, Чемпіонат Світу-2022, Євро-2024.

Швед змінив на цій посаді Хеймір Хадльгрімссона, який працював з острів'янами протягом 7 років. Варто зазначити, що Хамрен очолював збірну Швеції в період з 2009 по 2016 рік.

Помічником Хамрена призначений 35-річний Фрейр Александерссон, який очолює жіночу збірну Ісландії і буде допомагати чоловічий.

На ЧС-2018 збірна Ісландії не зуміла вийти з групи, в якій були збірна Хорватії та Аргентини.

Нагадаємо, головний тренер збірної Аргентини з футболу Хорхе Сампаолі був звільнений після ЧС-2018.

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Теги:  Швеция,  Исландия,  тренер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС