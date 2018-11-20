Турция - Украина 0-0: видеообзор матча

Команды разошлась миром в последнем в 2018 году поединке

Вниманию читателей РБК-Украина видеообзор товарищеского матча между сборными Турции и Украины.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "Молодежь прошла крещение. Поэтому я очень рад, особенно первым таймом, потому что он был просто великолепным. Турция играла дома, поэтому они где-то немножко мобилизовались и во втором тайме сыграли немного поострее. В принципе, я очень доволен всеми дебютантами, командой. Единственное - не хватило забитого мяча".