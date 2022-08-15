ua ru
Пн, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сборная Украины завоевала восьмое "золото" на чемпионате Европы по водным видам спорта

Новина українською →
Рим, Понедельник 15 августа 2022 20:22
Сборная Украины завоевала восьмое "золото" на чемпионате Европы по водным видам спорта Фото: Победное выступление сборной Украины (twitter.com/LENaquatics)
Автор: Антон Федорцив

Украинская команда получила восьмую золотую награду на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в столице Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Украинки стали лучшими в произвольной программе синхронного плавания. Сборная Украины завершила выступление, набрав космические 95,1000 баллов.

В составе нашей команды золотые медали завоевали Марта Федина, Марина и Владислава Алексеевы, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко. Соперницы из Италии отстали фактически на 2,5 пункта. Француженки, занявшие третье место, вообще набрали лишь 90,5667 баллов.

Ранее дуэт сестер Алексеевых победил в технической программе среди женских пар. В финале они опередили австрийок и итальянок. Перед этим сестры-украинки триумфовали еще и в произвольной программе.

Чемпионат Европы по водным водам спорта-2022, синхронное плавание, произвольная программа:

  1. Украина – 95,1000 баллов
  2. Италия – 92,6667
  3. Франция – 90,5667

К слову, украинки Калинина и Костюк выиграли квалификацию теннисного турнира в американском Цинциннати.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
В Украине продлили военное положение и мобилизацию
В Украине продлили военное положение и мобилизацию
DAILY
Под угрозой ракетных ударов. Как из Украины вывозят зерно в голодающие страны
Юлия Акимовакорреспондент Под угрозой ракетных ударов. Как из Украины вывозят зерно в голодающие страны