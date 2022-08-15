ua ru
Пн, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дуэт сестер Алексеевых триумфовал на чемпионате Европы по водным видам спорта

Новина українською →
Рим, Понедельник 15 августа 2022 13:15
Дуэт сестер Алексеевых триумфовал на чемпионате Европы по водным видам спорта Фото: Марина и Владислава Алексеевы стали чемпионками Европы (twitter.com/LENaquatics)
Автор: Антон Федорцив

Очередное "золото" на чемпионате Европы по водным видам спорта Украине принесли Марина и Владислава Алексеевы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Сестры-украинки стали лучшими в технической программе дуэтов. Эта победа стала уже седьмой для сборной Украины на европейском первенстве в Риме.

Марина и Владислава Алексеевы набрали 92,8538 балла. Они опередили соперниц из Австрии (91,9852 балла) и Италии (90,3577). Раньше украинки победили в произвольной программе.

Кроме того, сестры Алексеевы завоевали золотые награды в командных соревнованиях – в технической программе и в комбинации. Еще две медали на чемпионате Европы завоевала Марта Федина. Она триумфовала в произвольной программе и техническом соло.

Чемпионат Европы по водным водам спорта-2022, артистическое плавание, технический дуэт:

  1. Украина – 92,8538 балла
  2. Австрия – 91,9852
  3. Италия – 90,3577

К слову, украинки Калинина и Костюк выиграли квалификацию теннисного турнира в американском Цинциннати.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Минус вертолет и 200 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях России в войне
Минус вертолет и 200 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях России в войне
DAILY
Марченко: Хотим выиграть войну или жить в воображаемом мире, где одна проблема – инфляция?
Ростислав Шаправскийглавный редактор Марченко: Хотим выиграть войну или жить в воображаемом мире, где одна проблема – инфляция?