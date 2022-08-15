Дуэт сестер Алексеевых триумфовал на чемпионате Европы по водным видам спорта
Очередное "золото" на чемпионате Европы по водным видам спорта Украине принесли Марина и Владислава Алексеевы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Сестры-украинки стали лучшими в технической программе дуэтов. Эта победа стала уже седьмой для сборной Украины на европейском первенстве в Риме.
Марина и Владислава Алексеевы набрали 92,8538 балла. Они опередили соперниц из Австрии (91,9852 балла) и Италии (90,3577). Раньше украинки победили в произвольной программе.
Кроме того, сестры Алексеевы завоевали золотые награды в командных соревнованиях – в технической программе и в комбинации. Еще две медали на чемпионате Европы завоевала Марта Федина. Она триумфовала в произвольной программе и техническом соло.
Чемпионат Европы по водным водам спорта-2022, артистическое плавание, технический дуэт:
- Украина – 92,8538 балла
- Австрия – 91,9852
- Италия – 90,3577
К слову, украинки Калинина и Костюк выиграли квалификацию теннисного турнира в американском Цинциннати.
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