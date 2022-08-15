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Збірна України здобула восьме "золото" на чемпіонаті Європи з водних видів спорту

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Рим, Понеділок 15 серпня 2022 20:22
Збірна України здобула восьме "золото" на чемпіонаті Європи з водних видів спорту Фото: Переможний виступ збірної України (twitter.com/LENaquatics)
Автор: Антон Федорців

Українська команда здобула восьму золоту нагороду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що відбувається в столиці Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Українки стали найкращими в довільній програмі синхронного плавання. Збірна України завершила виступ, набравши космічні 95,1000 балів.

У складі нашої команди золоті медалі здобули Марта Фєдіна, Марина та Владислава Алексіїви, Олеся Деревянченко, Вероніка Гришко, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна і Валерія Тищенко. Суперниці з Італії відстали фактично на 2,5 пункти. Француженки, які посіли третє місце, взагалі набрали лише 90,5667 балів.

Раніше дует сестер Алексіївих переміг у технічній програмі серед жіночих пар. У фіналі вони випередили австрійок та італійок. Перед цим сестри-українки тріумфували ще й у довільній програмі.

Чемпіонат Європи з водних водів спорту-2022, синхронне плавання, довільна програма:

  1. Україна – 95,1000 балів
  2. Італія – 92,6667
  3. Франція – 90,5667

До слова, українки Калініна та Костюк виграли кваліфікацію тенісного турніру в американському Цинциннаті.

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