Збірна України здобула восьме "золото" на чемпіонаті Європи з водних видів спорту

Українська команда здобула восьму золоту нагороду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що відбувається в столиці Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

Українки стали найкращими в довільній програмі синхронного плавання. Збірна України завершила виступ, набравши космічні 95,1000 балів.

У складі нашої команди золоті медалі здобули Марта Фєдіна, Марина та Владислава Алексіїви, Олеся Деревянченко, Вероніка Гришко, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна і Валерія Тищенко. Суперниці з Італії відстали фактично на 2,5 пункти. Француженки, які посіли третє місце, взагалі набрали лише 90,5667 балів.

Раніше дует сестер Алексіївих переміг у технічній програмі серед жіночих пар. У фіналі вони випередили австрійок та італійок. Перед цим сестри-українки тріумфували ще й у довільній програмі.

Чемпіонат Європи з водних водів спорту-2022, синхронне плавання, довільна програма: