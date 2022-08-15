Калинина и Костюк пробились в основную сетку турнира WTA в Цинциннати

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

WTA, Цинциннати, квалификация, финал

Калинина – Мартич – 2:1 (6:7, 6:4, 6:1)

Костюк – Френх – 2:1 (6:1, 3:6, 6:4)

Калинина пропустила стартовый рывок хорватки Мартич и в середине первой партии "горела" 1:4. Однако 25-летняя украинская теннисистка собралась и не только сократила отрыв в счете, но и перевела сет в тай-брейк. Правда, там успеха не имела (3:7).

Зато во второй партии Калинина смогла перехватить инициативу. Соперницы шли ровно, а в самый ответственный момент украинка оформила два брейка, а Мартич – лишь один. Как следствие, 6:4 и равенство по сетам.

А вот третья партия была полностью за Калининой. Хотя итоговый счет и разгромный (6:1), но каждый гейм украинская теннисистка буквально "выгрызала" у соперницы и потратила на партию 49 минут.

Тем временем Костюк мощно начала, шокировав польку Френх почти безошибочной игрой. Юная украинка быстро повела 5:0 с двумя брейками, а сопротивление почувствовала, когда подавала на сет (6:1).

Френх реабилитировалась во второй партии. Она быстро и уверенно повела (3:0), а когда Костюк начала приближаться (2:4), то уверенно брала свои подачи и спокойно довела сет до победы. А уже в третьей партии соперницы начали много ошибаться – украинка проиграла собственную подачу при счете 5:3 в свою пользу, но мгновенно оформила обратный брейк и закрыла матч.

В первом раунде основной сетки Калинина встретится с бельгийкой Элизе Мертенс. Костюк же будет противостоять Камиле Джорджи из Италии. Оба матча запланированы на 16 августа.