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Сборная Украины завоевала четвертую награду на "Играх Непокоренных"

Новина українською →
Гаага, Воскресенье 17 апреля 2022 21:45
Сборная Украины завоевала четвертую награду на "Играх Непокоренных" Фото: Алексей Бобчинец на пьедестале (facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)
Автор: Антон Федорцив

На международном форуме в паралимпийском стиле среди ветеранов боевых действий "Игры Непокоренных" Украина получила очередную награду в первый день соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Invictus Games: Team Ukraine.

Украинская команда на турнире в Гааге завоевала четвертую медаль. На подиум поднялся Алексей Бобчинец.

Украинец выступал в беге на дистанции 1500 м. Ветеран завоевал бронзовую награду и поднялся с украинским флагом на подиум.

Ранее Украина собрала полный комплект наград в первый день соревнований. "Золото" в толкании ядра завоевал Родион Сидтиков, а Артем Лукашук и Иван Герцун взяли серебряную и бронзовую награды соответственно в прыжках в длину.

К слову, президент "Динамо" Суркис попытался объяснить решение не отпускать футболистов в сборную Украины.

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