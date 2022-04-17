Украина взяла первые медали на "Играх Непокоренных"
Сборная Украины собрала полный комплект наград в первый день соревнований на "Играх непокоренных" – международного форума в паралимпийском стиле среди ветеранов боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Invictus Games: Team Ukraine.
Первое "золото" Украине принес Родион Ситдиков. Он победил в соревнованиях по толканию ядра. Результат украинца, воевавшего на территории Луганской области в 2015 году – 9,46 м. Он опередил Ясина Махди (Ирак) и Гаррета Пауэрса из Канады.
Еще две награды сборная Украины завоевала в прыжках в длину. Здесь Артем Лукашук и Иван Герцун пополнили копилку "сине-желтых" серебряной и бронзовой медалями. В частности, Артём показал результат 5,20 м, а Иван – 5,10 м.
"Игры Непокоренных" в 2014 году основал британский принц Гарри. Главная цель форума – поддержка военнослужащих и ветеранов на пути к социальной интеграции.
К слову, киевское "Динамо" отказалось заранее отпустить своих игроков в сборную Украины.
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