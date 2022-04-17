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Збірна України здобула четверту нагороду на "Іграх Нескорених"

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Гаага, Неділя 17 квітня 2022 21:45
Збірна України здобула четверту нагороду на "Іграх Нескорених" Фото: Олексій Бобчинець на п'єдесталі (facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)
Автор: Антон Федорців

На міжнародному форумі в паралімпійському стилі серед ветеранів бойових дій "Ігри Нескорених" Україна здобула чергову нагороду в перший день змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Invictus Games: Team Ukraine.

Українська команда на турнірі в Гаазі виборола четверту медаль. На подіум піднявся Олексій Бобчинець.

Українець виступав у бізі на дистанції 1500 м. Ветеран здобув бронзову нагороду та піднявся із українським прапором на подіум.

Раніше Україна зібрала повний комплект нагород у перший день змагань. "Золото" в штовханні ядра виборов Родіон Сідтіков, а Артем Лукашук та Іван Герцун взяли срібну та бронзову нагороди відповідно в стрибках у довжину.

До слова, президент "Динамо" Суркіс спробував пояснити рішення не відпускати футболістів до збірної України.

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