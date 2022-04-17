Збірна України здобула четверту нагороду на "Іграх Нескорених"

На міжнародному форумі в паралімпійському стилі серед ветеранів бойових дій "Ігри Нескорених" Україна здобула чергову нагороду в перший день змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Invictus Games: Team Ukraine.

Українська команда на турнірі в Гаазі виборола четверту медаль. На подіум піднявся Олексій Бобчинець. Українець виступав у бізі на дистанції 1500 м. Ветеран здобув бронзову нагороду та піднявся із українським прапором на подіум. Раніше Україна зібрала повний комплект нагород у перший день змагань. "Золото" в штовханні ядра виборов Родіон Сідтіков, а Артем Лукашук та Іван Герцун взяли срібну та бронзову нагороди відповідно в стрибках у довжину.