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Сборная Украины завершила год в топ-30 рейтинга ФИФА

Новости » Спорт    20.12.2018 - 12:54
Сборная Украины завершила год в топ-30 рейтинга ФИФА
Фото: игроки и тренеры сборной Украины (ПавелКубанов/ffu.ua)

Возглавляет список по-прежнему сборная Бельгии

Международная федерация футбола (ФИФА) 20 декабря обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором Украина, как и в предыдущем, занимает 28 место. Об этом сообщается на сайте организации.

Особых изменений в реестре не произошло, поскольку в Европе в этот период национальные команды матчи не проводили. Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идет действующий чемпион мира - команда Франции. Третью позицию занимает сборная Бразилии, далее - Хорватия и Англия.

Соперники сборной Украины в квалификации Евро-2020 занимают следующие места: Португалия - шестые, Сербия - 29, Люксембург - 86 и Литва - 133.

Напомним, в обновленном за 29 ноября рейтинге национальных сборных ФИФА сборная Украины опустилась на одну строчку.

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