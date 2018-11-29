Сборная Украины опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Команда Шевченко пропустила вперед соперника в Лиге наций
Сборная Украины опустилась на одну строчку и теперь занимает 28 место в обновленном за 29 ноября рейтинге национальных сборных ФИФА. Об этом сообщается на сайте организации.
В ноябре команда Андрея Шевченко провела матч со Словакией (1:4) в Лиге наций и спарринг с Турцией (0:0), после чего сборная Украины имеет в своем активе 1482 балла. Именно словаки благодаря этому поединку и обошли "сине-желтых".
В первой десятке почти без изменений - Португалия обошла Уругвай и вышла на шестую строчку. Рейтинг возглавляет сборная Бельгии, Франция - вторая. В Топ-5 также вошли сборные Бразилии, Хорватии и Англии.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 29 ноября:
1.Бельгия - 1727
2.Франция - 1726
3.Бразилия - 1676
4.Хорватия - 1634
5.Англия - 1631
6.Португалия - 1614
7.Уругвай - 1609
8.Швейцария - 1599
9.Испания - 1591
10.Дания - 1589
...
28 (27). Украина - 1482
Напомним, по итогам заключительных матчей группового этапа Лиги наций Украина попала во вторую корзину жеребьевки квалификации Евро-2020, где также находятся еще 9 команд. Против них наша национальная сборная наверняка не сыграет.