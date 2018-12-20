Збірна України завершила рік в топ-30 рейтингу ФІФА

Фото: гравці і тренери збірної України (Павло Кубанов/ffu.ua)

Очолює список як і раніше збірна Бельгії

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) 20 грудня оновила світовий рейтинг національних збірних, в якому Україна, як і в попередньому, посідає 28 сходинку. Про це повідомляється на сайті організації.

Особливих змін у реєстрі не сталося, оскільки в Європі в цей період національні команди матчі не проводили. Перший рядок зберегла за собою збірна Бельгії, другою йде діючий чемпіон світу - команда Франції. Третю позицію займає збірна Бразилії, далі - Хорватія і Англія.

Суперники збірної України у кваліфікації Євро-2020 посідають наступні місця: Португалія - шосте, Сербія - 29, Люксембург - 86 та Литва - 133.

Нагадаємо, в оновленому за 29 листопада рейтингу національних збірних ФІФА збірна України опустилася на одну сходинку.