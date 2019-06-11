ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сборная Украины забила самый быстрый гол при тренере Шевченко

Новости » Спорт    11.06.2019 - 10:48
Сборная Украины забила самый быстрый гол при тренере Шевченко
Фото: Андрей Шевченко вместе с игроками сборной Украины (ffu.ua)

Яремчук в матче против Люксембурга открыл счет уже на 6 минуте

Сборная Украины в матче 4 тура группового этапа квалификации Евро-2020 против Люксембурга (1:0) забила самый быстрый гол под руководством главного тренера Андрея Шевченко. Об этом информирует zbirna.com.

Роман Яремчук открыл счет уже на 6 минуте, что является абсолютным рекордом в 27 матчах во главе с наставником. Кроме того, это первый гол в этих 27 встречах до 15 минуты.

Отмечается, что чаще всего украинская сборная при Шевченко забивает в последние 15 минут первого тайма.

Самый же быстрый гол сборной Украины в официальных турнирах был забит при руководстве Леонида Буряка. Рекорд принадлежит Сергею Серебреникову, 7 сентября 2002 года он уже на 2 минуте матча поразил ворота сборной Армении (2:2) в Ереване в рамках отбора на Евро-2004.

В товарищеских матчах самый быстрый гол в истории сборной Украины забил Андрей Яроленко. Он поразил ворота Уругвая на 15 секунде поединка, который состоялся 2 сентября 2011.

Напомним, также сборная Украины выдала лучший за 20 лет старт в квалификациях.

Победа Португалии в Лиге наций не гарантировала ей выход на Евро-2020 Сборная Украины разгромила Сербию в матче отбора к Евро-2020
Новости Украины Андрей ШевченкоСборная УкраиныЛюксембургтренер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь