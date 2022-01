Украинские паралимпийцы взяли "золото" на Чемпионате мира по лыжным гонкам

"Золото" в эстафете добыли украинские спортсмены, в составе: Павла Баля, Тараса Радя и Людмилы Ляшенко, которая пробежала сразу два этапа.

Вторыми в эстафете стала команда РПК (Русский Паралимпийский Комитет), третью позицию заняла сборная Беларуси.