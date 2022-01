Українські паралімпійці взяли "золото" на Чемпіонаті світу з лижних перегонів

"Золото" в естафеті вибороли українські спортсмени, у складі: Павла Баля, Тараса Радя та Людмили Ляшенко, яка пробігла одразу два етапи.

Другими в естафеті стала команда РПК (Російський Паралімпійський Комітет), третя позицію зайняла збірна Білорусі.