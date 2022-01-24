ru ua
Пн, 24 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські паралімпійці взяли "золото" на Чемпіонаті світу з лижних перегонів

Новость на русском →
Ліллехаммер, Понеділок 24 січня 2022 17:05
Українські паралімпійці взяли "золото" на Чемпіонаті світу з лижних перегонів Фото: Українські паралімпійці (paralympic.org)
Автор: РБК-Україна

У Норвегії проходить паралімпійський Чемпіонат світу з лижних перегонів. В останній день змагання відбулася змішана естафета.

Детальніше читайте - в матеріалі РБК-Україна.

"Золото" в естафеті вибороли українські спортсмени, у складі: Павла Баля, Тараса Радя та Людмили Ляшенко, яка пробігла одразу два етапи.

Другими в естафеті стала команда РПК (Російський Паралімпійський Комітет), третя позицію зайняла збірна Білорусі.

Це були одні з останніх змагань для паралімпійців, перед початком Зимових Паралімпійських ігор 2022 у Пекіні. Паралімпіада розпочнеться 4 березня і буде тривати до 13 березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світу
NEWS
Зеленський і Мішель обговорили превентивні санкції проти РФ. В ЄС говорили, що їх не буде
Зеленський і Мішель обговорили превентивні санкції проти РФ. В ЄС говорили, що їх не буде
DAILY
Час купувати. Коли Україна почне імпорт газу і чи вистачить його на опалювальний сезон
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Час купувати. Коли Україна почне імпорт газу і чи вистачить його на опалювальний сезон