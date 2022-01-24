Українські паралімпійці взяли "золото" на Чемпіонаті світу з лижних перегонів
Фото: Українські паралімпійці (paralympic.org)
У Норвегії проходить паралімпійський Чемпіонат світу з лижних перегонів. В останній день змагання відбулася змішана естафета.
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"Золото" в естафеті вибороли українські спортсмени, у складі: Павла Баля, Тараса Радя та Людмили Ляшенко, яка пробігла одразу два етапи.
Другими в естафеті стала команда РПК (Російський Паралімпійський Комітет), третя позицію зайняла збірна Білорусі.
Це були одні з останніх змагань для паралімпійців, перед початком Зимових Паралімпійських ігор 2022 у Пекіні. Паралімпіада розпочнеться 4 березня і буде тривати до 13 березня.