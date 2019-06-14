Сборная Украины вошла в топ-25 рейтинга ФИФА

Национальная сборная Украины по итогам мая-июня занимает 24 место в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Что касается соперников команды Андрея Шевченко в группе отбора на чемпионат Европы 2020 года, то сборная Португалии расположилась на 5 строчке, Сербия - 34, Люксембург - 90, а Литва - 132.

По сравнению с предыдущим рейтингом, который был опубликован 4 апреля, наша команда поднялась на три позиции. За этот период "сине-желтые" провели два матча квалификации Евро-2020 - против команд Сербии (5:0) и Люксембурга (1:0).

На верхушке рейтинга без изменений - лидирует Бельгия, далее следуют Франция и Бразилия.

Напомним, УЕФА открыл дело из-за поведения болельщиков на матче Украина - Сербия.