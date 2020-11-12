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Сборная Украины узнала последнего соперника на Евро-2020

Автор: Вера Олейник

Балканцы минимально одолели Грузию

Сборная Северной Македонии стала последним соперником Украины на стадии группового этапа Евро-2020 по футболу. Северомакедонцы в финальном матче плей-офф за выход на чемпионат минимально обыграли Грузию.

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Единственный мяч в игре на 56 минуте забил македонский нападающий Горан Пандев. Грузины создали множество моментов у чужих ворот, но так и не сумели реализовать их, упустив шанс впервые сыграть в финальной стадии чемпионата Европы.

В свою очередь балканцы впервые в истории вышли на большой турнир. Ранее команда не могла преодолеть квалификацию. На Евро-2020 они попали в группу С, где, кроме команды Андрея Шевченко, сыграют с Австрией и Нидерландами.

Чемпионат Европы-2020 был перенесен из-за пандемии коронавируса и пройдет следующим летом с 11 июня по 11 июля. При этом турнир сохранит название.

Напомним, УЕФА определила новый календарь на этот турнир. Сборная Украины будет проводить свои матчи в Бухаресте (против Австрии и Северной Македонии) и Амстердаме (против сборной Нидерландов) с 13 по 21 июня 2021 года.

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