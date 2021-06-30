UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Сборная Украины установила два рекорда на победном матче против Швеции

Автор: Анастасия Рокитна

Сборная Украины установила два рекорда на матче 1/8 финала чемпионата Евро-2020 против Швеции. Второй гол Украины в этом матче забил самый молодой игрок национальной сборной Артем Довбик.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Помимо этого гол Довбика оказался наиболее поздним среди победных забитых мячей в истории. Он был забит на последней дополнительной минуте (120:37) после того как сборные провели на поле лишние 30 минут.

Ранее обладателем данного рекорда был француз Мишель Платини (118:53), который забил мяч в ворота Португалии в матче Евро-1984.

Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций назвал украинского полузащитника Александра Зинченко лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Евро-2020 между сборными Украины и Швеции, который завершился победой украинских футболистов.

Он отличился забитым голом в ворота Швеции после удачной передачи Андрея Ярмоленко.

На момент первого гола Зинченко стал самым молодым игроком национальной сборной, забивавшим на Евро-чемпионатах - украинскому полузащитнику 24 года и 196 дней. Довбик оказался моложе Зинченко (24 года и 9 дней).

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как удалось одержать историческую победу над Швецией на Евро-2020.

Отметим, Украина победила Швецию со счетом 2:1.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаШвециярекордФутбол