Сборная Украины установила два рекорда на победном матче против Швеции

Помимо этого гол Довбика оказался наиболее поздним среди победных забитых мячей в истории. Он был забит на последней дополнительной минуте (120:37) после того как сборные провели на поле лишние 30 минут.

Ранее обладателем данного рекорда был француз Мишель Платини (118:53), который забил мяч в ворота Португалии в матче Евро-1984.

Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций назвал украинского полузащитника Александра Зинченко лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Евро-2020 между сборными Украины и Швеции, который завершился победой украинских футболистов.

Он отличился забитым голом в ворота Швеции после удачной передачи Андрея Ярмоленко.

На момент первого гола Зинченко стал самым молодым игроком национальной сборной, забивавшим на Евро-чемпионатах - украинскому полузащитнику 24 года и 196 дней. Довбик оказался моложе Зинченко (24 года и 9 дней).