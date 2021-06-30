Збірна України встановила два рекорди на переможному матчі проти Швеції

Крім цього гол Довбика виявився найбільш пізнім серед переможних забитих м'ячів в історії. Він був забитий на останній додатковій хвилині (120:37) після того як збірні провели на полі зайві 30 хвилин.

Раніше власником даного рекорду був француз Мішель Платіні (118:53), який забив м'яч у ворота Португалії в матчі Євро-1984.

Крім того, Союз європейських футбольних асоціацій назвав українського півзахисника Олександра Зінченка найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу чемпіонату Євро-2020 між збірними України та Швеції, який завершився перемогою українських футболістів.

Він відзначився забитим голом у ворота Швеції після вдалої передачі Андрія Ярмоленка.

На момент першого гола Зінченко став наймолодшим гравцем національної збірної, який забивав на Євро-чемпіонатах - українському півзахисникові 24 роки і 196 днів. Довбик виявився молодший Зінченко (24 роки і 9 днів).