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Сборная Украины U-20 проиграла Турции в 1/8 финала Евробаскета-2022

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Черногория, Среда 20 июля 2022 17:24
Сборная Украины U-20 проиграла Турции в 1/8 финала Евробаскета-2022 Фото: В атаке Виталий Шиманский (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

В первом раунде плей-офф чемпионата Европы-2022 украинская молодежка уступила сверстникам из Турции (56:72) и завершила борьбу за главный трофей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы-2022, Дивизион А, 1/8 финала

Турция U-20 – Украина U-20 – 72:56 (15:15, 22:15, 17:16, 18:10)

В дебюте команды играли на равных. В середине первой четверти украинцы немного превосходили соперника (+7 пунктов), но те сумели ликвидировать дефицит очков. На первый перерыв команды ушли при равном счете.

Ключевой в противостоянии стала вторая четверть. Здесь турки иногда вели даже с +9, но под занавес 10-минутки "сине-желтые" немного отыгрались. Однако 7-очковое отставание перед большим перерывом не придало оптимизма.

Третий отрезок матча снова получился ровным. Сборная Украины не сумела навязать туркам свою игру, поэтому они удержали комфортное преимущество. Последняя четверть украинской молодежке вообще не удалась. Всего 10 набранных пунктов и заслуженное поражение.

Теперь Украина U-20 будет бороться за выживание в Дивизионе A. 21 июля команда Виталия Степановского встретится с неудачником пары Израиль – Словения.

К слову, заокеанская НБА отчиталась о рекордном доходе за финансовый год.

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