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Збірна України U-20 програла Туреччині в 1/8 фіналу Євробаскету-2022

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Чорногорія, Середа 20 липня 2022 17:24
Збірна України U-20 програла Туреччині в 1/8 фіналу Євробаскету-2022 Фото: В атаці Віталій Шиманський (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

У першому раунді плей-офф чемпіонату Європи-2022 українська молодіжка поступилася одноліткам із Туреччини (56:72) та завершила боротьбу за головний трофей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи-2022, Дивізіон А, 1/8 фіналу

Туреччина U-20 – Україна U-20 – 72:56 (15:15, 22:15, 17:16, 18:10)

У дебюті команди грали на рівних. У середині першої чверті українці трохи переважали суперника (+7 пунктів), але ті зуміли ліквідувати дефіцит очок. На першу перерву команди пішли за рівного рахунку.

Ключовою у протистоянні стала друга чверть. Тут турки часом вели навіть із +9, але під завісу 10-хвилинки "синьо-жовті" трохи відігралися. Однак, 7-очкове відставання перед великою перервою не додало оптимізму.

Третій відрізок матчу знову вийшов рівним. Збірна України не зуміла нав'язати туркам свою гру, тож вони втримали комфортну перевагу. Остання ж чверть українській молодіжці взагалі не вдалася. Усього 10 набраних пунктів і заслужена поразка.

Тепер Україна U-20 боротиметься за виживання в Дивізіоні A. 21 липня команда Віталія Степановського зустрінеться з невдахою пари Ізраїль – Словенія.

До слова, заокеанська НБА відзвітувала про рекордний дохід за фінансовий рік.

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