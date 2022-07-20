Збірна України U-20 програла Туреччині в 1/8 фіналу Євробаскету-2022

У першому раунді плей-офф чемпіонату Європи-2022 українська молодіжка поступилася одноліткам із Туреччини (56:72) та завершила боротьбу за головний трофей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат Європи-2022, Дивізіон А, 1/8 фіналу

Туреччина U-20 – Україна U-20 – 72:56 (15:15, 22:15, 17:16, 18:10)

У дебюті команди грали на рівних. У середині першої чверті українці трохи переважали суперника (+7 пунктів), але ті зуміли ліквідувати дефіцит очок. На першу перерву команди пішли за рівного рахунку.

Ключовою у протистоянні стала друга чверть. Тут турки часом вели навіть із +9, але під завісу 10-хвилинки "синьо-жовті" трохи відігралися. Однак, 7-очкове відставання перед великою перервою не додало оптимізму.

Третій відрізок матчу знову вийшов рівним. Збірна України не зуміла нав'язати туркам свою гру, тож вони втримали комфортну перевагу. Остання ж чверть українській молодіжці взагалі не вдалася. Усього 10 набраних пунктів і заслужена поразка.

Тепер Україна U-20 боротиметься за виживання в Дивізіоні A. 21 липня команда Віталія Степановського зустрінеться з невдахою пари Ізраїль – Словенія.