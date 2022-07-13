Сборная Украины U-20 определилась с заявкой на Евробаскет: список и расписание матчей

В заявку сборной Украины U-20 на грядущий чемпионат Европы этого года тренерский штаб во главе с Виталием Степановским внес 12 баскетболистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.
"Сине-желтые" завершили тренировочный сбор перед форумом. По его итогам Степановский определился с перечнем исполнителей, которые поедут на Евробаскет.
На чемпионате Европы украинцы будут выступать в Дивизионе А. В квартете C их соперниками станут ровесники из Испании, Литвы и Чехии. Континентальное первенство продлится с 16 по 24 июля в Черногории.
Состав сборной Украины U-20 на чемпионат Европы-2022:
Свой турнирный путь сборная Украины начнет 16 июля с поединка против чехов (14:15). 17 июля "сине-желтые" сыграют против Литвы (18:45), а 18 июля – против испанцев (14:15).
По итогам группового этапа все 16 команд выйдут в 1/8 финала. С этой стадии сборные разыграют титул в плей-офф.
К слову, украинская сборная уступила Испанию в матче квалификации к баскетбольному ЧМ-2023.
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