RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збірна України U-20 визначилася із заявкою на Євробаскет: список і розклад матчів

Фото: Баскетбольна збірна України U-20 (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

До заявки збірної України U-20 на прийдешній чемпіонат Європи тренерський штаб на чолі з Віталієм Степановським вніс 12 баскетболістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

"Синьо-жовті" завершили тренувальний збір перед форумом. За його підсумками Степановський визначився з переліком виконавців, які поїдуть на Євробаскет.

На чемпіонаті Європи українці виступатимуть у Дивізіоні А. У квартеті C їхніми суперниками стануть ровесники з Іспанії, Литви та Чехії. Континентальна першість триватиме з 16 до 24 липня у Чорногорії.

Склад збірної України U-20 на чемпіонат Європи-2022:

  • Олександр Ковляр ("Калєв", Естонія)
  • Руслан Івашов ("Хімік")
  • Михайло Бублик ("Прометей-2")
  • Максим Шульга ("Юта Стейт", США)
  • Владислав Іванов ("Київ-Баскет"/"Калєв U20", Естонія)
  • Михайло Мітіріч ("Хімік")
  • Лєв Кошеватський (СумДУ/"Салерно", Італія)
  • Олександр Кобзистий ("ОКК Београд", Сербія)
  • Дмитро Журавльов ("Говерла"/"Будівельник")
  • Павло Дзюба ("Меріленд", США)
  • Віталій Шиманський ("Тернопіль"/БВБС, Латвія)
  • Богдан Бринюк ("Прометей-2"/"Салерно")

Свій турнірний шлях збірна України розпочне 16 липня з поєдинку проти чехів (14:15). Натомість 17 липня "синьо-жовті" зіграють проти Литви (18:45), а 18 липня – проти іспанців (14:15).

За підсумками групового етапу всі 16 команд вийдуть до 1/8 фіналу. Із цієї стадії збірні розіграють титул у плей-офф.

До слова, українська збірна поступилася Іспанії у матчі кваліфікації до баскетбольного ЧС-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниБаскетбол