Збірна України U-20 визначилася із заявкою на Євробаскет: список і розклад матчів
До заявки збірної України U-20 на прийдешній чемпіонат Європи тренерський штаб на чолі з Віталієм Степановським вніс 12 баскетболістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.
"Синьо-жовті" завершили тренувальний збір перед форумом. За його підсумками Степановський визначився з переліком виконавців, які поїдуть на Євробаскет.
На чемпіонаті Європи українці виступатимуть у Дивізіоні А. У квартеті C їхніми суперниками стануть ровесники з Іспанії, Литви та Чехії. Континентальна першість триватиме з 16 до 24 липня у Чорногорії.
Склад збірної України U-20 на чемпіонат Європи-2022:
- Олександр Ковляр ("Калєв", Естонія)
- Руслан Івашов ("Хімік")
- Михайло Бублик ("Прометей-2")
- Максим Шульга ("Юта Стейт", США)
- Владислав Іванов ("Київ-Баскет"/"Калєв U20", Естонія)
- Михайло Мітіріч ("Хімік")
- Лєв Кошеватський (СумДУ/"Салерно", Італія)
- Олександр Кобзистий ("ОКК Београд", Сербія)
- Дмитро Журавльов ("Говерла"/"Будівельник")
- Павло Дзюба ("Меріленд", США)
- Віталій Шиманський ("Тернопіль"/БВБС, Латвія)
- Богдан Бринюк ("Прометей-2"/"Салерно")
Свій турнірний шлях збірна України розпочне 16 липня з поєдинку проти чехів (14:15). Натомість 17 липня "синьо-жовті" зіграють проти Литви (18:45), а 18 липня – проти іспанців (14:15).
За підсумками групового етапу всі 16 команд вийдуть до 1/8 фіналу. Із цієї стадії збірні розіграють титул у плей-офф.
До слова, українська збірна поступилася Іспанії у матчі кваліфікації до баскетбольного ЧС-2023.
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