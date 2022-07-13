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Збірна України U-20 визначилася із заявкою на Євробаскет: список і розклад матчів

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Середа 13 липня 2022 18:25
Збірна України U-20 визначилася із заявкою на Євробаскет: список і розклад матчів Фото: Баскетбольна збірна України U-20 (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

До заявки збірної України U-20 на прийдешній чемпіонат Європи тренерський штаб на чолі з Віталієм Степановським вніс 12 баскетболістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

"Синьо-жовті" завершили тренувальний збір перед форумом. За його підсумками Степановський визначився з переліком виконавців, які поїдуть на Євробаскет.

На чемпіонаті Європи українці виступатимуть у Дивізіоні А. У квартеті C їхніми суперниками стануть ровесники з Іспанії, Литви та Чехії. Континентальна першість триватиме з 16 до 24 липня у Чорногорії.

Склад збірної України U-20 на чемпіонат Європи-2022:

  • Олександр Ковляр ("Калєв", Естонія)
  • Руслан Івашов ("Хімік")
  • Михайло Бублик ("Прометей-2")
  • Максим Шульга ("Юта Стейт", США)
  • Владислав Іванов ("Київ-Баскет"/"Калєв U20", Естонія)
  • Михайло Мітіріч ("Хімік")
  • Лєв Кошеватський (СумДУ/"Салерно", Італія)
  • Олександр Кобзистий ("ОКК Београд", Сербія)
  • Дмитро Журавльов ("Говерла"/"Будівельник")
  • Павло Дзюба ("Меріленд", США)
  • Віталій Шиманський ("Тернопіль"/БВБС, Латвія)
  • Богдан Бринюк ("Прометей-2"/"Салерно")

Свій турнірний шлях збірна України розпочне 16 липня з поєдинку проти чехів (14:15). Натомість 17 липня "синьо-жовті" зіграють проти Литви (18:45), а 18 липня – проти іспанців (14:15).

За підсумками групового етапу всі 16 команд вийдуть до 1/8 фіналу. Із цієї стадії збірні розіграють титул у плей-офф.

До слова, українська збірна поступилася Іспанії у матчі кваліфікації до баскетбольного ЧС-2023.

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