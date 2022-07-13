Збірна України U-20 визначилася із заявкою на Євробаскет: список і розклад матчів

До заявки збірної України U-20 на прийдешній чемпіонат Європи тренерський штаб на чолі з Віталієм Степановським вніс 12 баскетболістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ .

"Синьо-жовті" завершили тренувальний збір перед форумом. За його підсумками Степановський визначився з переліком виконавців, які поїдуть на Євробаскет.

На чемпіонаті Європи українці виступатимуть у Дивізіоні А. У квартеті C їхніми суперниками стануть ровесники з Іспанії, Литви та Чехії. Континентальна першість триватиме з 16 до 24 липня у Чорногорії.

Склад збірної України U-20 на чемпіонат Європи-2022:

Олександр Ковляр ("Калєв", Естонія)

Руслан Івашов ("Хімік")

Михайло Бублик ("Прометей-2")

Максим Шульга ("Юта Стейт", США)

Владислав Іванов ("Київ-Баскет"/"Калєв U20", Естонія)

Михайло Мітіріч ("Хімік")

Лєв Кошеватський (СумДУ/"Салерно", Італія)

Олександр Кобзистий ("ОКК Београд", Сербія)

Дмитро Журавльов ("Говерла"/"Будівельник")

Павло Дзюба ("Меріленд", США)

Віталій Шиманський ("Тернопіль"/БВБС, Латвія)

Богдан Бринюк ("Прометей-2"/"Салерно")

Свій турнірний шлях збірна України розпочне 16 липня з поєдинку проти чехів (14:15). Натомість 17 липня "синьо-жовті" зіграють проти Литви (18:45), а 18 липня – проти іспанців (14:15).

За підсумками групового етапу всі 16 команд вийдуть до 1/8 фіналу. Із цієї стадії збірні розіграють титул у плей-офф.