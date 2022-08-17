Украина – Шотландия: на каком стадионе состоится матч Лиги наций

Матч Украина – Шотландия состоится 27 сентября в польском Кракове. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени на стадионе "Краковия".

Арена принадлежит муниципалитету второго по численности города Польши. В то же время оператором стадиона является местный представитель Экстраклясы – "Краковая". К Евро-2012 арену заново построили на месте стадиона со столетней историей. Теперь он может принять 15 016 зрителей.

Перед матчем с шотландцами сборная Украины проведет два выездных поединка. Сначала "сине-желтые" будут гостить в Глазго (21 сентября), а затем команду Александра Петракова ждет нелегкий перелет в Ереван (24 сентября).

Украинская сборная остается лидером группы B1. Национальная команда набрала 7 очков, а конкуренты в квартире отстают: Шотландия – 6 пунктов, Ирландия – 4, Армения – 3. Последние две команды еще и сыграли на матч больше.