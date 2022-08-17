Україна – Шотландія: на якому стадіоні відбудеться матч Ліги націй

Матч Україна – Шотландія відбудеться 27 вересня у польському Кракові. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом на стадіоні "Краковія".

Арена належить муніципалітету другого за чисельністю міста Польщі. Натомість оператором стадіону є місцевий представник Екстракляси – "Краковія". До Євро-2012 арену заново збудували на місці стадіону зі сторічною історією. Нині він може прийняти 15 016 глядачів.

Перед матчем із шотландцями збірна України проведе два виїзні поєдинки. Спершу "синьо-жовті" гостюватимуть у Глазго (21 вересня), а потім на команду Олександра Петракова чекатиме нелегкий переліт у Єреван (24 вересня).

Українська збірна наразі залишається лідером групи B1. Національна команда набрала 7 очок, а конкуренти в квартері відстають: Шотландія – 6 пунктів, Ірландія – 4, Вірменія – 3. Останні дві команди ще й зіграли на матч більше.