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Сборная Украины сыграет на чемпионате мира по волейболу вместо дисквалифицированной России

Фото: Волейбольная сборная Украины (facebook.com/fvu.in.ua)
Автор: Антон Федорцив

Федерация волейбола Украины получила письмо от Международной федерации волейбола (ФИВБ) с подтверждением участия в чемпионате мира-2022 вместо сборной России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФВУ.

Сборная Украины получила право выступить на первенстве мира благодаря позиции в рейтинге. В данный момент Украина занимает 23-е место среди национальных команд. Это самая высокая позиция среди сборных, которые не пробились на Мундиаль.

ФИВБ по мотивам вторжения России в Украину решило лишить тамошнюю сборную места на ЧМ-2022. По иронии судьбы, место россиян досталось "сине-желтой" сборной. Украина сыграет в группе А турнира, где ее соперниками станут сборные Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико.

Чемпионат мира состоится в августе-сентябре. Сначала хозяином турнира должна была стать Россия, но ее лишили этого права в начале марта. Скорее всего, ЧМ-2022 примут Польша и Словения.

Мужская волейбольная сборная Украины во второй раз сыграет на Мундиале. На ЧМ-1998 украинцы заняли 9-12 места.

Напомним, что УЕФА объявил дату матча сборной Украины в плей-офф квалификации к ЧМ-2022.

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